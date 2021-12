Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nicht auf falschen Telekom Mitarbeiter reingefallen

Ludwigshafen (ots)

Am 21.12.2021, gegen 17:20 Uhr, klingelte ein falscher Telekom-Mitarbeiter bei einem 57-Jährigen in der Van-Leyden-Straße. In der Hand hielt er ein Tablet und an der Hose trug er einen Ausweis. Er erklärte, dass er von der Telekom sei und das Internet von Kabel auf Glasfaser umstellen würde. Hierfür benötige er zur Bonitätsprüfung eine IBAN-Nummer des 57-Jährigen. Nachdem dem 57-Jährigen dies verdächtig vorkam, erwiderte er, dass er kein Interesse habe. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte.

Der Unbekannte war etwa 20-25 Jahre alt, hatte dunkle Haare und war schlank. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und Jeans.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell