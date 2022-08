LPI-J: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Apolda (ots) - Am Mittwoch, dem 10. August 2022 kam es in der Zeit zwischen 4:30 und 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Täter beschädigte, vermutlich beim Rangieren, den Audi A4 eines 34jährigen auf einem Schotterparkplatz in der Mönchsgasse in Apolda. Anschließend entfernte er sich pflichtwidrig vom Unfallort. Ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR ist entstanden. Verletzt wurde niemand. Zeugen, ...

mehr