Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter brechen Zigarettenautomat auf

Auerstedt (ots)

Am Donnerstag, dem 11. August 2022, gegen 3:45 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in der Straße "Tränke" in Auerstedt aufgehebelt. Bei den Tätern handelte es sich laut Zeugenaussagen wohl um zwei männliche Personen. Nach einer ersten Sichtung des Zigarettenautomaten wurden offenbar weder Zigaretten oder Bargeld entwendet, noch lag Diebesgut auf der Straße. Die Täter entfernten sich nach ihrer Tat in Richtung Dorfmitte. Eine Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Die Geldkassette und die Zigaretten wurden aus dem Automaten entnommen und zunächst sichergestellt. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0) zu melden.

