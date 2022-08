LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots) - Am 10.08.2022 gegen 06:50 Uhr fuhr eine Pkw-Fahrerin auf der Landstraße aus Schwarza kommend in Richtung Krakendorf. Im Bereich des Wald- stückes "Rabentasche" überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Im Anschluß flüchtete das Tier von der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 ...

mehr