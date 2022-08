LPI-J: Verkehrsunfall

Jena (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es in Schorba bei Bucha zu einem Arbeitsunfall bei Arbeiten an einer Scheune. Ein 63-Jähriger arbeitete am Obergeschoss des Objektes und stand auf einer Leiter. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der Mann zirka 4 Meter in die Tiefe und verletzte sich hierdurch. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

