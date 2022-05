Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vier Einbrüche in einer Nacht

Rahden-Varl (ots)

Auf Werkzeuge hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht auf Montag im Rahdener Ortsteil Varl aktiv waren. Hierbei haben sie insgesamt vier Objekte heimgesucht, wobei es sich um jeweils um in Scheunen eingerichtete Werkstätten handelte. Während sie nach ersten Erkenntnissen aus drei Räumen diverse Werkzeuge wie mehrere Akkuschrauber, eine Multifunktionssäge sowie einen Farb- und Mörtelrührer entwendeten, scheinen sie in einer Scheune von einen durch einen Bewegungsmelder ausgelösten Scheinwerfer von ihrer Tat abgehalten worden zu sein. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag taxiert. Hinweise erbitten sich unsere Ermittler unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

