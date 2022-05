Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei registriert kostenlos Fahrräder in Dielingen und Oppenwehe

Stemwede (ots)

Am kommenden Donnerstag, 19. Mai, werden die Beamten des Kriminalkommissariats für Prävention auch in Stemwede-Dielingen die kostenlose Aktion "Kein Fahrrad ohne Nummernschild" anbieten. Interessierte können sich zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr am Gemeindehaus im Koppelweg im Rahmen der "Dielinger Runde" einfinden und ihre Räder von den Präventionsexperten der Polizei, Doris Rohlfing und Sören Anderson, entsprechend registrieren lassen. Die Verkehrssicherheitsberater Alexandra Brakemann und Klaus Torno informieren zum sicheren Umgang mit Rad und Pedelec. Auch der örtliche Bezirksbeamte Thomas Müller steht für Fragen parat.

Zu einem weiteren Termin kommt es gut zwei Wochen später, am Pfingstsamstag, 4. Juni in Stemwede-Oppenwehe. Hier sind die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ihre Fahrräder zwischen 15 und 18 Uhr im Rahmen der Abschlussveranstaltung "100.000 für Stemwede" am Schulzentrum in der Wagenfelder Straße polizeilich erfassen zu lassen und somit gegen Diebstähle zu schützen.

Das "Nummernschild für Fahrräder" ist ein Aufkleber, der sich nicht rückstandsfrei wieder ablösen lässt. Derart registrierte Räder schrecken potenzielle Diebe ab, da das Entdeckungsrisiko deutlich erhöht wird.

Für die Kennzeichnung bringen Interessierte neben dem verkehrssicheren Fahrrad, ihren Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis (Rechnung) mit zum Registrierungsort. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Handelt es sich um Leasingräder, wird das Fahrrad auf den derzeitigen Nutzer registriert.

Erst in der vergangenen Woche waren rund 100 Personen dem kostenlosen Angebot der Polizei gefolgt und hatten am Bierpohlsportplatz in Minden ihre Räder registrieren lassen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell