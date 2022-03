Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Hotel

Eisenach (ots)

In einem Hotel in Eisenach, Auf der Wartburg, wurde am Dienstagnachmittag bekannt, dass der oder die unbekannten Täter Spinte in einem Umkleideraum gewaltsam öffneten. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom gestrigen Dienstag zurück bis zum 11. März 2022. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde glücklicherweise nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden im zweistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03691/261124 unter Angabe des Aktenzeichens ST/0067143/2022 zu melden. (rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell