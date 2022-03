Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit Personenschaden

Gotha (ots)

Am Dienstagvormittag ereignete sich ein Auffahrunfall gegen 10 Uhr in Gotha an der Europakreuzung. Zwei Pkw befuhren hintereinander die Salzgitterstraße in Richtung Europakreuzung. Kurz vor der Kreuzung musste eine 27-Jährige Skoda-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Eine 75-Jährige Golf-Fahrerin bemerkte das Anhalten der Vorausfahrenden 27-Jährigen zu spät und fuhr dem Skoda mit ihrem Golf auf. Der Verkehrsunfall führte zu Sachschaden und die Fahrerin des Skoda wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Seitens der aufnehmenden Gothaer Polizei wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die Unfallverursacherin eingeleitet. (rz)

