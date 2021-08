Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kleintransporter muss Ausweichen und prallt gegen Zaun

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Dienstag, 24.08.2021, gegen 14.20 Uhr, die Ötlinger Straße von der Bundesstraße kommend in Richtung Stadtmitte und wollte nach links in die Wölblinstraße abbiegen. Noch während des Abbiegevorganges bemerkte der Pkw-Fahrer, dass es in der Wölblinstraße keine freien Parkplätze mehr gab. Er hielt kurz an und fuhr anschließend wieder rückwärts in die Kreuzung Wölblin-/Ötlinger Straße ein. Ein ebenfalls von der Bundesstraße kommender Kleintransporter wollte dem rückwärtsfahrenden Pkw ausweichen und steuerte sein Fahrzeug nach rechts in die Wölblinstraße. Dabei übersteuerte der Fahrer wohl den Kleintransporter und prallte in der Wölblinstraße gegen einen Grundstückszaun. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Transporter beträgt etwa 5.000 Euro. Der Schaden am Grundstückszaun wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

