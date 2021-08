Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto prallt gegen Güterzug: Vierköpfige Familie bleibt unverletzt

Minden (ots)

Für eine vierköpfige Familie aus Minden ist eine Kollision zwischen ihrem Auto und einem Güterzug der Mindener Kreisbahn am Donnerstagabend in Hahlen glimpflich verlaufen. Der 41-jährige Fahrer, seine Ehefrau sowie die beiden Kinder blieben unverletzt.

Die Familie war mit ihrem Audi auf dem Hahler Plaggenweg in Richtung der Königstraße unterwegs, als es gegen 18.45 Uhr an dem unbeschrankten Bahnübergang zu dem Zusammenstoß mit dem aus einer Diesellok und drei Waggons bestehenden Zug kam. Der 24 Jahre alte Lok-Führer war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Schienenfahrzeug in Richtung Minden unterwegs.

Durch den Zusammenprall schleudert der Audi herum, wurde im Frontbereich beschädigt und kam neben dem Gleisbett zum Stehen. Der 24-Jährige konnte seinen schweren Güterzug nach rund 150 Meter zum Stehen bringen. Er blieb ebenfalls unverletzt und konnte nach der Unfallaufnahme durch die Polizei weiter fahren. Der Audi hingegen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

