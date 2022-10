Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizeiinspektion Bitburg und Polizeikommissariat Echternach vereinbaren wechselseitige Hospitationen

Bild-Infos

Download

Bitburg (ots)

Am Mittwoch, den 27.10.2022, trafen sich die Leitungen der Polizeiinspektion Bitburg sowie des Commissariats Echternach zu einem wiederkehrenden Informationsaustausch. Erneut war die Optimierung und der Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen beiden Dienststellen das gemeinsame Ziel des Gespräches. Im Ergebnis wurden wechselseitige Hospitationen für das Jahr 2023 vereinbart. Die Möglichkeit dieser Unterstützungsform ist rechtlich im Prümer Vertrag sowie in den Freisener Gesprächen verankert. Konkret vereinbarten die Polizeien aus Bitburg und Echternach, dass für jeweils circa eine Woche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus Echternach ihren Dienst in Bitburg auf deutschem Hoheitsgebiet verrichten werden und ihre deutschen Kolleginnen und Kollegen bei deren Aufgabenwahrnehmung unterstützen. Im Gegenzug entsendet die Polizeiinspektion Bitburg Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte nach Echternach auf luxemburgisches Hoheitsgebiet. Dabei werden die Beamtinnen und Beamten des Entsendestaates nie alleine tätig, sondern immer unter Anleitung des Aufnahmestaates. "Durch die gegenseitigen Hospitationen erreichen wir, dass sich die Kräfte des Wechselschichtdienstes, die rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger eintreten, auf der einen und der anderen Seite der Sauer noch besser kennenlernen. Diese Kontakte fördern die grenzüberschreitende Zusammenarbeit enorm und können in der konkreten Einsatzsituation ein erfolgskritischer Faktor sein.", so der Leiter der Polizei Bitburg, Polizeirat Mike Thull.

Neben dem Commissariat Echternach verbindet die gemeinsame Grenze die Polizeiinspektion Bitburg auch mit dem Commissariat Diekrich. Auch mit den diekirchener Kolleginnen und Kollegen beabsichtigt die Bitburger Polizei einen entsprechenden Austausch.

Bevor die Beamtinnen und Beamten aber die Grenze zu ihren Nachbarländern überqueren dürfen, müssen die Vereinbarungen noch in einem nächsten Schritt im Rahmen der Freisener Gespräche auf übergeordneter Ebene abschließend beschlossen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell