Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrten

Zweibrücken (ots)

Am 10.10.2022, gegen 23.00 Uhr, wurde in der Dinglerstraße ein PKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alcotest bestätigte die Annahme und erbrachte ein Ergebnis über 0,5 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Am 11.10.2022, gegen 00.05 Uhr wurde ein weiterer PKW-Fahrer in der Göteborger Straße kontrolliert. Auch hier war ein Alcotest positiv und das Ergebnis lag über 0,5 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro direkt eingezogen, da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt. |pizw

