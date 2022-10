Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 07.10.2022, 17.20 Uhr und dem 10.10.2022, 07.05 Uhr, wurde ein geparkter roter PKW, Hyundai I10, durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Die Unfallstelle befindet sich in der Straße Oberer Stadtweg. Der Schaden befindet sich an der Heckstoßstange und am hinteren Kennzeichen. Der Verursacher entfernte sich ohne den Schaden zu regulieren. Schadenshöhe ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

