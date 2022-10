Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizei zieht positive Resonanz bei der Fahndungs- und Kontrollwoche in Pirmasens

Pirmasens (ots)

In der vergangenen Woche vom 04.10.2022 bis 08.10.2022 führten Einsatzkräfte der Polizei- und Kriminalinspektion Pirmasens mehrere Kontrollen im Bereich Pirmasens durch. Augenmerk hatten die Polizei- und Kriminalbeamte/-innen u.a. auf etwaige Verkehrsdelikte, Eigentumskriminalität und nationale sowie internationale Haftbefehle. Hierfür führten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte insgesamt 152 Verkehrs- und 62 Personenkontrollen, überwiegend im Innenstadtgebiet von Primasens durch. Des Weiteren wurde am 05.10.2022 eine größere Kontrollstelle im Bereich der B10 in Höhe des Waldfriedhofes, in Kooperation mit der Bundespolizei durchgeführt. Das THW unterstützte hierbei u.a. mit technischen Hilfsmitteln und leuchtete die Kontrollstelle aus. Die Straßenmeisterei Dahn veranlasste Verkehrslenkungsmaßnahmen, sodass der Verkehr in Fahrtrichtung Landau über die Abfahrt Waldfriedhof abgeleitet wurde. Bei der Kontrollaktion konnten 10 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt werden. Weiterhin überführten die Beamtinnen und Beamte drei Personen, die jeweils ein Auto führten, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Bei sechs Fahrerinnen/ Fahrer konnten Verstöße gegen § 24 a StVG, davon zwei Verstöße wegen Fahrten unter Alkohol und vier Verstöße wegen Fahrten unter "Drogen" festgestellt werden. Ordnungswidrigkeiten konnten bei vier Betroffenen wegen Verstöße gegen die Ladungssicherung sowie bei Einem wegen Verstoß gegen die Sozialvorschriften geahndet werden. Auch konnten zwei Haftbefehle voll-streckt werden, weshalb beide Verurteilte jeweils in die JVA eingeliefert wurden. Das Gesamtergebnis kann im Sinne der Fahndungs- und Kontrollwoche als sehr positiv gewertet werden.

