POL-PDPS: Stark alkoholisierte Autofahrerin

Dahn (ots) - Am Samstag, 08.10.2022, gegen 13.20 Uhr parkte eine 40-jährige Dame ihren grauen PKW Ford S-Max in der Kirchgasse in Höhe des dortigen Blumenladens. Als sie kurze Zeit später zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie auf der linken Fahrzeugseite einen Schaden am hinteren Radlauf und im Heckbereich fest. Die Schadenshöhe dürfte sich auf 2000.- Euro belaufen. Vermutlich streifte ein bislang nicht bekanntes ...

