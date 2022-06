POL-WAF: Beckum. Auseinandersetzung auf Fest

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 16.6.2022, 18.20 Uhr fanden Fahrradfahrer einen 40-Jährigen Warendorfer, die im Bereich Walgern in Freckenhorst in einen Graben gestürzt war. Da der Mann nicht ansprechbar war, informierten sie den Rettungsdienst. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der 40-Jährige bei einem Alleinunfall mit seinem Pedelec gestürzt war. Rettungskräfte brachten den verletzte Warendorfer zur ...

