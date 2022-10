Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Am späten Samstagnachmittag kam es in der Gottlieb-Daimler-Straße in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Fahrzeugführer. Der 47-jährige Mann aus Zweibrücken befuhr mit seinem PKW hierbei den Kreisverkehr im Bereich der Globus Tankstelle. Beim Ausfahren aus Kreisel kam der Mann, vermutlich aufgrund des übermäßigen Alkoholeinfluss, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell