POL-PDPS: Tödlicher Verkehrsunfall

Pirmasens (ots)

Am 08.10.2022, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der B10, Fahrtrichtung Zweibrücken, zwischen den Anschlussstellen Pirmasens-Haseneck und Pirmasens-Husterhöhe zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein Sattelzug die B10 in Fahrtrichtung Zweibrücken und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort streifte er zunächst einen VW Golf und stieß anschließend mit zwei Transportern zusammen. Die 24-jährige Fahrerin des einen Transporters verstarb noch an der Unfallstelle. Der 28-jährige Fahrer des zweiten Transporters wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des LKW und der Fahrer des VW Golf blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme, bei der auch ein Gutachter hinzugezogen wurde, war die B10 für etwa 6,5 Stunden vollgesperrt. Zeugen, die insbesondere zum genauen Unfallhergang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

