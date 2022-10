Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW/Zeugenaufruf

Busenberg (ots)

Im Zeitraum, Samstag, 08.10.2022, 13.00 Uhr bis Sonntag, 09.10.2022, 17.00 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter, die Motorhaube eines blauen PKW Ford, welcher am Friedhof in der Herrenfeldstraße zum Parken abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pi-dahn@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

