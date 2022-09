Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 29. September 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: PKW Diebstahl

Dienstag, 27.09.2022, 22:30 Uhr, bis Mittwoch, 28.09.2022, 05:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter einen in Sickte, Brockenblick, auf einem Privatgrundstück abgestellten PKW Audi Avant. Der Wert des blauen Audi A 6 wird mit rund 30000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Kindergarten Ziel von Einbrechern

Dienstag, 27.09.2022, 21:30 Uhr, bin Mittwoch, 28.09.2022, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch offenbar erfolglos ein Fenster eines Kindergartens in der Ludwig-Richter-Straße in Wolfenbüttel aufzuhebeln. Im weiteren Verlauf warfen dann der oder die Täter mit einem Stein ein Fenster des Kindergartens ein. Ob dann die Räumlichkeiten betreten worden sind, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise: 05331 / 933-0.

