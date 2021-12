Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ergänzende gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen: Schusswaffengebrauch der Polizei nach Raubüberfall auf einen Döner-Imbiss in Plettenberg

Plettenberg (ots)

In einer Pressemeldung vom 23.12.2021 kurz nach Mitternacht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5106502)berichtete die Polizei Hagen von einem Schusswaffengebrauch der Polizei nach einem Raubüberfall auf einen Döner-Imbiss in Plettenberg. Die Identität des Tatverdächtigen ist geklärt. Es handelt sich um einen 19-jährigen Mann aus Halver. Er war nach dem Raub mit einer Waffe in der Hand auf eine Streifenwagenbesatzung gestoßen. Der Mann soll die Waffe auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht fallengelassen haben. In der Folge kam es zu einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Der 19-Jährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führt eine Ermittlungskommission der Polizei Hagen. Weitere Auskünfte werden zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gegeben. (arn)

