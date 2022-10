POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Heltersberg (ots) - Am Montagmorgen, 10. Oktober, führte der Geschwindigkeitskontrolltrupp aus Waldfischbach-Burgalben wiederholt an der Grundschule von Heltersberg eine Geschwindigkeitsmessung der dort erlaubten 30 km/h durch. Bei gut 800 gemessenen Fahrzeugen am gesamten Morgen fuhren 70 Fahrzeugführer zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 55 ...

