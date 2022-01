Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer leicht verletzt

Saalfeld (ots)

Am Silvestertag wurde gegen 10:00 Uhr der 45-jährige Fahrzeugführer eines Kraftrades KTM bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Breitscheidstraße leicht verletzt. Der Fahrer eines Pkw Opel beachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr nicht den Vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und der Kradfahrer kam zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen. Zum Abbinden auslaufender Betriebsstoffe mussten Kräfte der Saalfelder Feuerwehr zum Einsatz gebracht werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf ca. 2500,- Euro geschätzt.

