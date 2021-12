Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vollbrand einer Gartenlaube - hoher Sachschaden

Königsee (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag rückten Polizei und Feuerwehr zum Brand einer Gartenlaube nach Königsee aus. Der eingesetzte Kriminaldauerdienst stellte nach Löschung des Vollbrandes durch die Feuerwehr fest, dass möglicherweise das Bertreiben eines in der Hütte befindlichen Holzofens durch Familienangehörige brandursächlich gewesen sein könnte. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern jedoch noch an, es wird aufgrund des Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Vermutlich entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

