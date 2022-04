Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Warnung vor falschen Polizeibeamten

Recklinghausen (ots)

Im Stadtgebiet von Bottrop werden aktuell vermehrt Menschen von mutmaßlichen Betrügern angerufen. Mehrere Betroffene meldeten sich heute (Mittwoch) bei der Polizei und berichteten davon, dass sie von Polizeibeamten kontaktiert worden seien. Im Display der Bürgerinnen und Bürger wurde tatsächlich eine Rufnummer der Recklinghäuser Polizei angezeigt.*

Sollten auch Sie einen solchen Anruf bekommen, in dem vorgegaukelt wird, dass in Ihrer Nachbarschaft eingebrochen und ein Zettel mit Ihrer Anschrift aufgefunden wurde und nun Polizeibeamte Ihre Wertsachen in Sicherheit bringen wollen, dann legen Sie einfach auf - und noch wichtiger: Übergeben Sie diesen Leuten auf keinen Fall Ihr Geld! Die Polizei nimmt weder Geld, noch Wertsachen an Ihrer Haustür in Empfang, um die Sachen vor Einbrechern zu schützen.

Informieren Sie bitte auch Verwandte, Freunde und Nachbarn über die Masche der "Falschen Polizeibeamten" - und den aktuellen Warnhinweis.

*(Die Täter agieren häufig aus "Callcentern" im Ausland. Sie nutzen das sogenannte "Call-ID-Spoofing". Dies ermöglicht die Anzeige einer frei wählbaren Telefonnummer im Display des Angerufenen mittels Internettelefonie. Die wahre Herkunft des Anrufes wird nicht nur verschleiert, es entsteht der Eindruck, der Anruf stamme tatsächlich von der Polizei.)

Hier finden Sie weitere Hinweise und Hilfestellungen: https://recklinghausen.polizei.nrw/senioren https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell