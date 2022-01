Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallflucht zwischen Hüffelsheim und Waldböckelheim

Hüffelsheim (ots)

Am Freitag, 28. Januar, 18:05 Uhr, kam es auf der Landstraße 108, zwischen Hüffelsheim und Waldböckelheim, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Hierbei kam es in Höhe des Marienhofes zum Zusammenstoß mit beiden Außenspiegeln der Fahrzeuge. Der Unfallverursacher, ein schwarzer SUV der Marke Land Rover, setzte seine Fahrt unerlaubt in Fahrtrichtung Hüffelsheim fort. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

