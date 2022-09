Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Neustadt in Holstein

Zwei Trunkenheitsfahrten zu Beginn des vergangenen Wochenendes

Lübeck (ots)

Im Bereich des Polizeirevieres Neustadt in Holstein ist es am Freitag, 02.09.2022, zu zwei Trunkenheitsfahrten gekommen, die jeweils durch aufmerksame Zeugen gemeldet wurden. Zunächst wurde ein Autofahrer gegen 17.00 Uhr direkt vor dem Polizeirevier in Neustadt gestoppt, ehe es gegen 19.30 Uhr in Sierksdorf zu einem weiteren Einsatz kam, bei dem der betreffende Autofahrer in seiner Wohnung angetroffen werden konnte.

Gegen 17.00 Uhr hatte ein Zeuge einen Autofahrer dabei beobachtet, wie dieser auf einem Tankstellengelände in der Eutiner Straße in Neustadt ein alkoholisches Getränk konsumierte und sich anschließend hinters Steuer eines VW Polo setzte und stadteinwärts fuhr. Die alarmierten Beamten des nahegelegenen Polizeirevieres stoppten den sich nähernden Polo schließlich auf Höhe des Dienstgebäudes.

Beim Fahrer, einem 57-Jährigen aus Ostholstein, stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest und ein anschließender Test ergab einen vorläufigen Wert von 1,63 Promille.

Aufgrund des Ergebnisses wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein des Ostholsteiners beschlagnahmt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Ca. 90 Minuten später wurde in Sierksdorf durch einen Zeugen ebenfalls der Verdacht einer Trunkenheit bei einem Autofahrer geäußert, da ein Hyundai in "Schlangenlinien" unterwegs und bereits zwei Mal in den Gegenverkehr geraten sei. Der Hyundai wurde von Neustadt in Richtung Sierksdorf geführt und geriet nach Angaben des Zeugen etwa auf Höhe der "Pohnsdorfer Mühle" im Kurvenbereich in den Gegenverkehr, sodass ein entgegenkommendes Auto eine Vollbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Fahrt des Hyundais endete schließlich in Sierksdorf, wo der Fahrer schwankend ausstieg und mit einem Sixpack Bier in der Hand in einem Wohnblock verschwand. Der Zeuge, der bis hierhin weiter gefolgt war, gab den Beamten eine genaue Beschreibung des Fahrers. Kurze Zeit später trafen die Beamten einen 72-jährigen Ostholsteiner, auf den die vorherige Beschreibung genau passte, in einer Wohnung an.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,75 Promille, was die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge hatte.

Der 72-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Die Polizei in Neustadt sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die Autofahrerin/der Autofahrer, die/der auf der Strecke zwischen Neustadt und Sierksdorf durch den entgegenkommenden Hyundai gefährdet wurde, wird gebeten, sich beim Polizeirevier in Neustadt/Holstein zu melden:

Telefon: 04561/6150

E-Mail: neustadt.pr@polizei.landsh.de

