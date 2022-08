Polizeidirektion Itzehoe

Brokstedt: Trickdiebe suchen Senioren auf

Am Dienstag haben Trickdiebe unter einem Vorwand zwei Haushalte im Kreis Steinburg heimgesucht. In einem Fall stahl der Täter Schmuck, im zweiten Fall ging er nach derzeitigen Erkenntnissen leer aus.

Kurz nach 13.00 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Tür eines Einfamilienhauses in Quarnstedt. Während die Ehefrau schlief, öffnete ihr 77-jähriger Partner die Tür. Davor stand ein Fremder, der von einem Wasserschaden im Nachbarhaus berichtete. Nun, so der Unbekannte, müsse er das Wasser im Haushalt der Senioren abstellen. Gemeinsam begab sich der Anzeigende mit dem Gauner in den Keller und verharrte hier, als der Mann kurz wieder nach oben ging und sich dann rasch verabschiedete. Nach dem Verschwinden des etwa 30-Jährigen stellten die Rentner fest, dass sie Opfer eines Diebstahls geworden waren. Der Täter hatte eine Schmuckkassette aus einem Schrank entwendet. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Der Geschädigte beschrieb den Dieb als 170 cm groß und etwas kräftiger. Er trug einen schwarzen Pullover mit Aufschrift und hatte vermutlich eine lange Hose an.

Mit vergleichbarer Masche schlich sich wenig später gegen 13.40 Uhr ein Mann in ein Haus in Brokstedt ein. Auch hier waren ältere Menschen die Bewohner. Sie beschrieben den Besucher, der ohne Beute wieder verschwand, als etwa 165 cm groß, Mitte 40, leicht kräftig, kurze mittelblonde Haare, dunkles T-Shirt, ¾ Jeans und Schmuck oder Tätowierung am rechten Arm.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

