Lübeck (ots) - Am Sonntagabend (04.09.) befuhr die 17-jährige Fahrerin eines Motorrollers die K61 in Richtung Abzweigung Zarnekauer Siedlung. Auf der Strecke kam ihr ein Pkw entgegen, der sich in einem Überholvorgang befand. Die Ostholsteinerin versuchte auszuweichen, es kam jedoch trotzdem zu einer Berührung der Fahrzeuge. Der Verursacher setzte sich vom Unfallort ab, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht nun Zeugen, ...

mehr