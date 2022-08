Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer muss unbekanntem Golf-Fahrer ausweichen und kracht in geparkten Pkw: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstagnachmittag in der Weserstraße ereignete, suchen aktuell die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Kassel war gegen 16 Uhr mit seinem BMW von der Kurt-Wolters-Straße kommend auf der Weserstraße in Richtung Weserspitze unterwegs. Eigenen Angaben zufolge war ein auf gleicher Höhe links neben ihm fahrender Pkw immer weiter nach rechts und schließlich auf seinen Fahrstreifen gefahren, sodass er diesem Wagen nach rechts ausweichen musste. Dabei war er schließlich in Höhe der Hausnummer 18 in einen am rechten Fahrbahnrand stehenden VW Tiguan gekracht. Eine Berührung mit dem Golf, der den Unfall schlussendlich verursacht haben soll, habe es jedoch nicht gegeben. Der Fahrer dieses Wagens, bei dem es sich um einen dunkelblauen Golf 6 oder 7 mit HR-Kennzeichen gehandelt haben soll, war weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell