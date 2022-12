Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt, Unfälle aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse

Ilshofen: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 06:45 Uhr befuhr ein 59-jähriger Opel-Fahrer die Raiffeisenstraße von Eckartshausen in Richtung Oberschmerach. Dabei übersah er eine 58-jährige Fußgängerin, welche die Straße querte. Es kam zur Kollision, wobei die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Sie wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Unfälle aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse

Crailsheim-Wollmershausen: 18-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Gegen 11:20 Uhr am Mittwoch war ein 18-Jähriger mit einem Ford Fusion auf der K2502 von Wollmershausen in Richtung Tiefenbachunterwegs. Vermutlich aufgrund nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich dann und kam letztlich in einem Acker zum Liegen. Rettungskräfte befreiten den Mann aus seinem Auto. Der wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden an dem Auto beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Crailsheim: Unfall in Parkhaus

Eine Mitsubishi Eclipse-Fahrerin wollte kurz vor 12:30 Uhr in einem Parkhaus am Klinikum Crailsheim von einer oberen Ebene nach unten fahren. Dabei kam das Fahrzeug aufgrund der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen einen Betonpfeiler. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. An dem Mitsubishi entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

