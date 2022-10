Polizei Bonn

POL-BN: Schwerer Verkehrsunfall mit Flucht, 1 Scherverletzter und 4 Leichtverletzte Meckenheim, Rheinbacher Landstr.

Meckenheim (ots)

3 Fahrzeuge befuhren kurz vor dem Ortsausgang Meckenheim die Rheinbacher Landstr, von Meckenheim in Richtung Rheinbach. Kurz vor der Unfallstelle überholte ein unbekannter PKW die Fahrzeuge über eine dortige Sperrfläche. Der unbekannte PKW-Führer brach den Überholvorgang ab und scherte wieder ein. Hierbei kommt es zur Kollision mit einem anderen Fahrzeug, welches von einem 24-jährigen Mann geführt wurde. Der 24-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. In der Folge kollidierte der PKW, der seinen Überholvorgang abgebrochen hatte, mit einem weiteren vor ihm fahrenden PKW. Dieser PKW, der von einer 47-jährigen Frau geführt wurde, kippte um und kam auf der linken Seite zum Liegen. In dem Fahrzeug wurden ein 12-jähriger Junge, eine 70-jährige Frau und die 47-jährige Fahrerin leicht verletzt. Ein 15-jähriger Junge wurde schwer verletzt. Alle 4 Fahrzeuginsassen wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der unfallverursachende PKW, von dem bislang leider nur vage Beschreibungen vorliegen, flüchtete in Richtung Rheinbach. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem stark im Frontbereich und an der rechten Fahrzeugseite beschädigten PKW verliefen bislang negativ. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0228-150 zu melden.

