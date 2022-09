Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Kriminalpolizei ermittelt nach Raubdelikt - Unbekannte drohten mit Messer

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach zwei Unbekannten, die am Mittwochmorgen (28.09.2022) ein Modegeschäft an der Bonner Sternstraße überfallen haben.

Zur Tatzeit gegen 09:30 Uhr öffnete eine Angestellte gerade die Eingangstüre des Geschäftes, als zwei Männer sie in den Eingangsbereich schubsten, ins Gesicht schlugen und sofort unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld forderten. Mit ihrer Beute verließen sie den Tatort nach kurzer Zeit durch eine Notausgangstüre an der Rückseite des Geschäftes in Richtung Friedrichstraße.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen der Unbekannten, die nach Zeugenangaben wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Etwa 1,80 m groß - kräftige Statur, leichter Bauchansatz - bekleidet mit schwarzer Lederjacke, dunkelblau-grauer Jeanshose, dunkelbraunen Handschuhen und Sturmhaube - sprach akzentfrei Deutsch.

Zweite Person: Etwa 1,60-1,70 m groß - schlanke Statur - bekleidet mit schwarzer Jacke und Sturmhaube.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind die beschriebenen Personen zur Tatzeit in der City aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell