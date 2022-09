Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Handwerker erbeuten über 2000 Euro

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Heidberg,

06.09.2022, 10.30 Uhr

Falsche Handwerker gelangten unter einem Vorwand in die Wohnung einer Braunschweigerin.

Am Dienstagvormittag klingelte es an der Wohnungstür einer 82-Jährigen. Vor der Tür stand ein Mann in dunkler Arbeitskleidung. Er gab an, dass er die Heizkörper überprüfen muss. Da in der Straße aktuell diverse Bauarbeiten durchgeführt werden, war die Frau nicht misstrauisch und ließ den Mann in ihre Wohnung. In diesem Augenblick erschien ein zweiter Mann. Während sich die Braunschweigerin mit einem der Männer unterhielt, verschwand der andere Mann in ihrem Schlafzimmer, um den dortigen Heizkörper zu überprüfen. Als er nach einiger Zeit fertig war, sagte er, dass die 82-Jährige den Raum für etwa 20 Minuten nicht betreten darf, da er dort mit einem Gas gearbeitet hätte. Dann sind die Männer gegangen.

Die Braunschweigerin stellte nach Ablauf der 20 Minuten fest, dass mehrere Schränke in ihrem Schlafzimmer geöffnet und durchwühlt waren. Insgesamt fehlten mehr als 2000 Euro Bargeld.

Die Frau informierte die Polizei. Die Beamten führten vor Ort eine Spurensuche durch und haben die Ermittlungen aufgenommen.

