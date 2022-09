POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter entwendet Laptop aus Arztpraxis - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots) - Am 27.09.2022, in dem Zeitraum zwischen 09:00 und 18:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung auf der Friedrich-Friesen-Straße in Bonn-Beuel ein. Die Täter gelangten zunächst in den Hausflur des Mehrfamilienhauses - im zweiten Obergeschoss hebelten sie dann eine Wohnungstüre gewaltsam auf und ...

mehr