Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Am 1. April zwischen 19.30 Uhr und 3.30 Uhr kam es in Lingen in der Friederikenstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer einen am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter. Am Fahrzeug entstand am linken Fahrzeugheck ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Lingen unter der Telefonnummer 0591-870 in Verbindung zu setzen.

