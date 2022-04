Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall

Lingen (ots)

Am 4. April um 10.20 Uhr kam es in Lingen in der Straße Jakob-Wolff-Platz zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Radfahrer fuhr den Kreisverkehr am Jakob-Wolff-Platz in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Der 77-Jährige rutschte kurz darauf mit dem Hinterrad seines E-Bikes weg und stürzte. Er kam infolgedessen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

