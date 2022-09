Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raubdelikt in Straßenbahn

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt derzeit gegen einen bislang unbekannten Mann, der am vergangenen Donnerstag (22.09.2022) versucht hat, einer 30-jährigen Frau in einer Straßenbahn ihren Rucksack zu entreißen.

Zur Tatzeit gegen 09:00 Uhr fuhr die Geschädigte mit der Bahn der Linie 16 von Köln nach Bonn. Kurz bevor der Haltepunkt Tannenbusch-Mitte erreicht war, erhob sich der bis dato gegenüber der 30-Jährigen sitzende Tatverdächtige, nahm den neben ihr stehenden Rucksack und ging in Richtung Ausstieg. Die Geschädigte hielt ihn auf und machte laut auf das Geschehen aufmerksam. Im nun folgenden Gerangel gelang es ihr, dem Mann den Rucksack wieder zu entreißen. Der Unbekannte ging dann jedoch auf die 30-Jährige zu und bedrohte sie, bis weitere Fahrgäste einschritten. Schließlich stieg der als etwa 50-60 Jahre alt und mit Glatze/Haarkranz beschriebene Mann aus der Bahn aus, die kurz darauf weiterfuhr. Er wird ergänzend als ca. 1,80 m groß, mit Halbglatze sowie grauem Bart beschrieben und soll eine mit Kugelschreiber beschriebene Jeans, eine grüne Jacke und einen blau-grauen Pullover getragen sowie eine rote Tüte mit sich geführt haben.

Die Tat wurde am Donnerstagabend online angezeigt. Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten nun um die Kontaktaufnahme der bislang unbekannten Fahrgäste, die in das Geschehen involviert waren sowie um Hinweise zum Tatverdächtigen: Wem ist die beschrieben Person zur Tatzeit in der Bahn oder in Bonn-Tannenbusch aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell