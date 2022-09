Polizei Bonn

POL-BN: Alfter-Witterschlick: 40-jähriger Autofahrer lag betrunken neben seinem Auto und schlug Polizeibeamten

Alfter (ots)

Am Donnerstagmittag (29.09.2022) meldeten Zeugen der Bonner Polizei einen Mann, der offenbar betrunken neben seinem Auto an der Euskirchener Straße/B56 läge. Sein Hyundai solle außerdem frische Unfallspuren vorweisen.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeiwache Bonn-Duisdorf fuhren daraufhin zum Einsatzort in Höhe des Buschkaulerweg. Dort wurde der 40-jährige Fahrzeughalter gegen 12:55 Uhr angetroffen. Ein freiwillig von ihm durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. An der rechten Fahrzeugseite wurden Beschädigungen festgestellt, die nach erster Inaugenscheinnahme wahrscheinlich von einer Kollision mit einer Leitplanke stammen. Hinweise auf einen Unfall im näheren Umfeld ergaben sich bislang nicht. Nach derzeitigem Sachstand ist davon auszugehen, dass der Mann von Köln aus über die BAB 1 und 61 zur B 56 gelangte, auf der er zur Einsatzzeit in Richtung Bonn-Duisdorf gefahren war. Aufgrund der Alkoholisierung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die dem 40-Jährigen von einem Arzt in einer Klinik entnommen wurde. Auf der Fahrt dorthin schlug der Mann einem Polizeibeamten im Streifenwagen ins Gesicht. Der 40-Jährige wurde daraufhin nach der Blutentnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Nach der Beschlagnahme seines Führerscheins und erfolgter Ausnüchterung konnte der Mann das Polizeigewahrsam am Donnerstagabend wieder verlassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Das Verkehrskommissariat 2 übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die den Mann am Donnerstag in seinem schwarzen Hyundai i30 beobachtet haben oder Hinweise zu einer möglichen Unfallstelle geben können, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail unter VK2.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

