POL-LM: Trickdiebe lenken im Erotikgeschäft ab +++ Auf offener Straße geschlagen +++ Fensterscheibe einer Bank beschädigt +++ Mehrere Verletzte nach Zusammenstoß bei Hadamar +++ Blitzerreport

Limburg (ots)

1. Trickdiebe lenken im Erotikgeschäft ab, Limburg, Grabenstraße, Donnerstag, 16.02.2023, 13:20 Uhr

(sun)Am Donnerstag suchten zwei Trickdiebe ein Erotikgeschäft in Limburg auf und entwendeten mit einer List ein Mobiltelefon. Gegen 13:20 Uhr betraten zwei unbekannte Täter den sich in der Grabenstraße befindlichen Laden. Einer der Männer begab sich zum Verkaufstresen und verwickelte die anwesende Mitarbeiterin in ein Gespräch. Während der Unterhaltung lenkte er sie ab und nahm dabei das auf dem Tresen liegende Handy an sich. Anschließend verließen die Beiden das Geschäft ohne etwas zuvor gekauft zu haben und flüchten in unbekannte Richtung. Das Handy hat einen Wert von 800 Euro. Ein Täter sei circa 1,80 Meter groß, habe einen Backenbart und soll eine schwarze Baseball-Cap und eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze getragen haben. Des Weiteren habe er eine blaue Jeans und dunkle Sneaker angehabt. Sein Komplize soll circa 1,80 Meter groß sein und kurze schwarze nach vorne gegelte Haare haben. Er sei mit einem weißen Kapuzenpullover mit dem Aufdruck "SAW" sowie einer schwarzen Daunenjacke mit einem weißen markanten Fellrand, dunklen Jeans und dunklen Sneaker mit weißer Sohle bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Auf offener Straße geschlagen, Limburg, Frankfurter Straße, Freitag, 17.02.2023, 00:40 Uhr

(sun)In der Nacht zum Freitag schlugen zwei unbekannte Männer auf einen von einer Faschingsveranstaltung kommenden Mann in Limburg ein und verletzten diesen. Gegen 00:40 Uhr sei der 44-Jährige vor einer Bankfiliale in der Frankfurter Straße auf zwei Männer gestoßen, mit denen er bereits kurz zuvor in Streit geraten sei. Die beiden hätten mehrfach auf den 44-Jährigen eingeschlagen und ihn dabei verletzt. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der alkoholisierte Geschädigte musste vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt werden. Ein Täter soll circa 19-20 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß sein und schwarze Haare haben. Zudem habe er eine hellblaue Jacke getragen. Sein Komplize sei gleichaltrig und zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß gewesen. Er soll ebenfalls schwarze Haare gehabt haben und dunkle Kleidung getragen haben. Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

3. Fensterscheibe einer Bank beschädigt, Bad Camberg, Frankfurter Straße, Freitag, 17.02.2023, 02:45 Uhr

(sun)Mithilfe eines unbekannten Gegenstandes beschädigte ein Vandale in der Nacht zum Freitag ein Fahrrad und eine Fensterscheibe einer Bank in Bad Camberg. Gegen 02:45 Uhr wurde ein Mann beobachtet, der ein Fahrrad über ein Geländer in der Frankfurter Straße warf und anschließend mit einem unbekannten Gegenstand die Fensterscheibe einer Bank einschlug. Im Anschluss flüchtete der Vandale in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 2.000 Euro. Der Täter wird als männlich, Mitte 20 beschrieben und soll einen hellen Kapuzenpullover getragen haben. Die Limburger Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

4. Mehrere Verletzte nach Zusammenstoß bei Hadamar, Hadamar, L 3278 / Siegener Straße, Freitag, 17.02.2023, 05:45 Uhr

(fh)Am frühen Freitagmorgen kam es auf der Landesstraße 3278 bei Hadamar zu einem Unfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr eine 18-jährige Opelfahrerin die Siegener Straße von Hadamar kommend in Richtung der L 3278. Hier beabsichtigte die junge Fahrerin nach rechts auf die Landesstraße in Richtung Steinbach abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 33 Jahre alter Mann aus Dornburg mit seinem Peugeot die L 3278 von Niederzeuzheim nach Steinbach. Die Fahrerin des Opel bog ab und übersah den vorfahrtsberechtigten Peugeot. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der Peugeot durch die Wucht des Aufpralls gegen den Ford Mondeo eines 43-Jährigen stieß, welcher seinerseits auf der L 3278 wartete, um nach links in Richtung Hadamar abzubiegen. Die 18-jährige Fahrerin des Opel fuhr zunächst einige Meter in Richtung Steinbach weiter, kam dann auf die Gegenfahrspur und erst im dortigen Straßengraben zum Stillstand. Die drei Fahrzeuginsassen der beteiligten Pkw verletzten sich bei dem Unfall und mussten in Krankenhäuser transportiert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Limburg wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen. Der Sachschaden summiert sich auf knapp 14.000 Euro. Im Rahmen der Arbeiten des Gutachters und den erforderlichen Unfallmaßnahmen musste die Fahrbahn im besagten Bereich für mehrere Stunden gesperrt bleiben.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Donnerstag, 23.02.2023, Wolfenhausen, Bornbachstraße

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.

