Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gebäudefassade beschädigt-Diebstahl von Werkzeugkoffer-Versuchter Einbruch in Schulgebäude-Fahrrad gestohlen-Fahrraddiebstahl-Diebstahl von Fahrrad

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gebäudefassade beschädigt

Bebra. Im Bereich einer Durchfahrt eines Parkplatzes in der Bismarckstraße wurde in der Nacht zu Freitag (28.10.) eine dortige Gebäudefassade beschädigt. Wie es zu den Beschädigungen kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Werkzeugkoffer

Bad Hersfeld. Während ein Monteur am Freitagvormittag (28.10.) Arbeiten im Eingangsbereich eines Geldinstitutes in der Klausstraße durchführte, entwendeten Unbekannte unbemerkt einen Werkzeugkoffer aus Stahl. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen griffen sich die Langfinger das Diebesgut im Wert von circa 1.000 Euro zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Haunetal. In der Nacht zu Samstag (29.10.) versuchten Unbekannte mehrere Türen und Fenster eines Schulgebäudes in der Heinrich-Ruppel-Straße aufzuhebeln. Diese hielten jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Bad Hersfeld. Ein Unbekannter stahl am Samstagabend (29.10.), gegen 19.20 Uhr, ein braunes Rennrad des Herstellers Coyote, Modell Gravel 300, im Wert von circa 400 Euro. Zur Tatzeit war das Fahrrad vor einem Lebensmittelmarkt in der Benno-Schild-Straße mittels eines Bügelschlosses am Hinterrad gesichert gewesen. Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang einen Mann der das Zweirad in Richtung der Straße " An der Obergeis" wegtrug. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Bebra. Ein schwarzes Mountainbike des Herstellers "BTWIN", Modell Rockrider 540, im Wert von circa 450 Euro stahlen Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (30.10.), zwischen 0.30 Uhr und 1.15 Uhr. Zur Tatzeit war das Zweirad mit einem Kabelschloss vor einer Gaststätte in der Apothekenstraße gesichert gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Fahrrad

Bebra. Ein schwarzes Herrenrad stahlen Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (30.10.), gegen 3.40 Uhr, vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße. Der genaue Wert des Fahrrads ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell