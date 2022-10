Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Verkehrsunfallmitteilung

Tann / Lahrbach - Am 30.10.2022 gegen 11.45 Uhr befuhr ein 41-jähriger PKW Fahrer aus Tann die Hünfelder Str. in Lahrbach und wollte an der Kreuzung Hünfelder Str. / Eisenacher Str. nach links in die Eisenacher Str. abbiegen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah der wartepflichtige Opel-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Kradfahrer aus Arnstadt, der mit seiner 54-jährigen Sozia die Eisenacher Str. von Tann kommend in Richtung Hilders befuhr. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Krad, wodurch der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin auf die Fahrbahn stürzten. Beim Sturz verletzten sich beide Personen leicht und wurden mit Rettungswagen in das Helios Krankenhaus nach Hünfeld transportiert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 2500,-EUR.

(Polizeistation Hilders, Jökel, POK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell