POL-OH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß in Schmalnau

Fulda / Großenlüder (ots) - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Fulda Fulda: Am Samstag, den 29.10. gegen 20.05 Uhr befuhr ein 22-jähriger Bamberger die König-Konrad-Straße und wollte nach rechts in die Geisaer Straße abbiegen. Durch das nasse Laub im Kurvenbereich kam der BMW-Fahrer zu Fall, verletzte sich am Handgelenk und zog sich Schürfwunden zu. An der Motorrad der Marke BMW entstand ein Schaden ...

