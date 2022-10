Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall mit verletzter Radfahrerin

Philippsthal (ots)

Philippsthal. Am Freitag, den 28.10.2022 gegen 13:50 Uhr befuhr eine 59-jährige Frau aus Heringen mit ihrem Fahrrad die Rathausstraße in Philippsthal. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie in Höhe der Hausnummer 13 die Kontrolle über ihr Rad, fuhr gegen eine Bordsteinkante und stürzte auf den Gehweg. Bei dem Sturz wurde die Frau verletzt und musste sich im Nachgang in ärztliche Behandlung begeben. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Polizeistation Bad Hersfeld derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese können an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932 0, jeder andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitgeteilt werden.

Liemen, POK´ in, PSt Bad Hersfeld

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

