POL-OH: Rücknahme Vermisstenfahndung

Fulda (ots) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Fulda: Am Samstag, dem 29.10.2022, gegen 01:18 Uhr ereignete sich in der Rönshausener Straße in Eichenzell ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw. Ein 22.-jähriger Fahrer eines PKW Opel befuhr die Rönshausener Straße von Lütter kommend in Fahrtrichtung Welkers. Höhe der Hausnummer 1 überfuhr der Pkw-Fahrer eine Verkehrsinsel und riss sich hierbei die ...

mehr