POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Fulda: Am Samstag, dem 29.10.2022, gegen 01:18 Uhr ereignete sich in der Rönshausener Straße in Eichenzell ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw. Ein 22.-jähriger Fahrer eines PKW Opel befuhr die Rönshausener Straße von Lütter kommend in Fahrtrichtung Welkers. Höhe der Hausnummer 1 überfuhr der Pkw-Fahrer eine Verkehrsinsel und riss sich hierbei die Ölwanne auf. In der weiteren Folge fuhr der Pkw gegen den Bordstein und die folgende Fußgänger-Überquerungshilfe. Letztendlich stieß er noch mit einem Vorfahrtsschild zusammen und kam dort zum Stehen. Durch die Kollision entstand Sachschaden am Pkw und den Verkehrseinrichtungen in Höhe von ca. 5.000 EUR. Da bei dem Opel-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen konnte, wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin befand sich die Feuerwehr aus Eichenzell zwecks Bindung des Öls im Einsatz.

