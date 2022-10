Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Alleinunfall

Petersberg. Eine 80-jährige VW-Fahrerin aus Petersberg wurde bei einem Unfall am Mittwoch (26.10.) leicht verletzt. Sie befuhr, gegen 10.45 Uhr, die Bergstraße in Fahrtrichtung Lehnerz. In Höhe der Hausnummer 37 verlor sie aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Mauer und kam anschließend zum Stehen. Die 80-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Unfall mit Radfahrerin

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (27.10.) erlitt eine 50-jährige Radfahrerin aus Schlüchtern leichte Verletzungen. Sie befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen, gegen 21 Uhr, den Radweg der Kurfürstenstraße aus Richtung Leipziger Straße kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Straße "An der Waides" kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Mercedes einer 86-jährigen Fahrerin, welche die Kurfürstenstraße in Richtung Leipziger Straße befuhr und nach links in die Straße "An der Waides" abbiegen wollte. Die Radfahrerin stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (26.10.), gegen 13:45 Uhr, befuhr eine 53-jährige Fahrerin eines Opel Corsa aus Bebra die Europaallee in Richtung Europakreisel. Ein 32-jähriger Radfahrer aus Bad Hersfeld befuhr zeitgleich den Radweg in Richtung Europakreisel und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen dort über den Fußgängerüberweg die Straße kreuzen. Dabei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmenden. Der Radfahrer stürzte in der Folge und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 50 Euro.

Unfallflucht

Philippsthal. Am Donnerstag (27.10.), in der Zeit von 9:30 bis 9:40 Uhr, parkte ein 31-jähriger Fahrer eines Seat Leon aus Schenklengsfeld auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ulsterstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel und der linken hinteren Tür fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten Pkw gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß

Freiensteinau. Am Donnerstag (27.10.), gegen 8:45 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Renault Master nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die Landesstraße von Gunzenau herkommend in Richtung Ober-Moos. Im Kreuzungsbereich zur Landesstraße von Nieder-Moos / Freiensteinau stieß er mit einer 61-jährigen Pkw-Fahrerin, welche mit ihrem Opel Astra die Landesstraße in Richtung Freiensteinau befuhr, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel anschließend noch gegen den Renault Master eines 24-Jährigen geschleudert, welcher die Landesstraße in Richtung Gunzenau befuhr. Die 61-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Außerdem entstand bei dem Unfall Sachschaden von rund 17.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

