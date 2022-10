Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: UPDATE: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Brand und Wickers

Fulda (ots)

UPDATE: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Brand und Wickers

Hilders. Am Freitagvormittag (28.10.), gegen 10.50 Uhr, kam es auf einem Schotterweg zwischen Brand und Wickers - im Bereich einer Burgruine - zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Hofbieber den Feldweg von Brand kommend in Richtung Wickers. Zeitgleich lenkte ein 20-Jähriger Mann aus Tann einen Sprinter auf dem Feldweg in entgegengesetzte Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer dabei frontal. Der 61-Jährige wurde durch den Zusammenstoß lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. An dem Fahrrad sowie dem Fahrzeug entstand Gesamtsachschaden von circa 3.600 Euro.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell