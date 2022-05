Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Unfall mit Roller geflüchtet

Delbrück (ots)

Delbrück, Wittmundstraße/Bahnweg

Samstag, 18:45 Uhr

Am frühen Samstagabend begegneten sich eine 75-jährige Delbrückerin mit einem Pkw Ford und der Fahrer eines Motorrollers in der Kurve Wittmundstraße - Bahnweg. Dabei geriet der Fahrer des Rollers aus bislang ungeklärter Ursache in die Fahrspur des Ford, touchierte diesen Pkw seitlich und kam zu Fall. Nach kurzen Gesprächen mit der Delbrückerin und anwesenden Zeugen sprang der ca. 30 Jahre alte Rollerfahrer auf sein Gefährt und flüchtete über die Wittmundstraße und die Ostenländerstraße von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person gemacht zu haben. Der Flüchtende wird als ca. 175 cm groß und schlank mit 3-Tage-Bart beschrieben. Seine Kleidung war insgesamt dunkel und schmutzig, wobei seine Hose vermutlich durch den Sturz eingerissen war. Bei dem von ihm benutzten Roller handelt es sich um dunkles Fahrzeug mit montierter Transportbox am Ende der Sitzbank. Am Pkw Ford entstand ein Sachschaden von ca. 5.000,-- EUR. Die Polizei erbittet Hinweise zum Flüchtigen unter Tel. 05251-3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell